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Представитель МИД Норвегии: Мы будем сожалеть, если Россия покинет Арктический совет

Представитель МИД Норвегии: Мы будем сожалеть, если Россия покинет Арктический совет

Несмотря на текущую политическую ситуацию в мире, власти Норвегии, по крайней мере, судя по заявлениям их представителей, нацелены на продолжение сотрудничества с Россией в Арктическом регионе, в том числе в рамках Арктического совета.

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