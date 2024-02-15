Представитель МИД Норвегии: Мы будем сожалеть, если Россия покинет Арктический совет

Несмотря на текущую политическую ситуацию в мире, власти Норвегии, по крайней мере, судя по заявлениям их представителей, нацелены на продолжение сотрудничества с Россией в Арктическом регионе, в том числе в рамках Арктического совета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии