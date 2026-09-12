Минстрой РТ поручил главам муниципалитетов взять на контроль подготовку к зиме

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании поручил главам муниципалитетов взять на контроль подготовку объектов, еще не получивших паспорта готовности, к отопительному сезону.