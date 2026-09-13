ВС РФ уничтожили логистику и энергетику ВСУ, лишив их оружия из Европы

Российские войска нанесли удары по логистическим центрам на украинской территории, которые использовались для поставки военных грузов из стран Европы, в частности по центру «Новой почты», а также и по объектам энергетики.
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