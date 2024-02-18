Генпрокуратуру просят проверить объявления о работе «только для мигрантов»

Генеральную прокуратуру просят проверить объявления о работе с формулировкой «только для мигрантов». Такой запрос в адрес главы ведомства Игоря Краснова подготовили депутаты Госдумы, с документом 19 февраля ознакомились «Известия».
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