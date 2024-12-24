Абаскаль о Соболеве: «Не похожий ни на кого игрок, станет сильным парнем в будущем. Я не знал о его намерении уйти из «Спартака»

«Саша – не похожий ни на кого игрок. У меня остались о нем теплые воспоминания, потому что это футболист, с которым мы много работали и у которого было много приятных моментов в «Спартаке», особенно в первый год.
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