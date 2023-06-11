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Балерина рассказала, что удивило в инциденте с распылением газа в Мариинке

Балерина рассказала, что удивило в инциденте с распылением газа в Мариинке

Удивительным в инциденте с использованием перцового баллончика одной из зрительниц театра является то, что произошло это в Санкт-Петербурге, заявила балерина Мариинского театра Оксана Скорик 11 июня, сообщает портал «78.

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