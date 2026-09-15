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Zama расширяет линейку конфиденциальных хранилищ Morpho

Zama расширяет линейку конфиденциальных хранилищ Morpho

15 сентября ончейн-протокол конфиденциальности Zama открывает прием депозитов в 16 конфиденциальных хранилищ на базе Morpho, поддерживаемые активы включают USDC, USDT, AUSD и TGBP.

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