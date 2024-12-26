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Он держал в страхе звезд СССР, не щадил никого, жестко наказывал за малейшую ошибку! Истории про великого Тарасова

Он держал в страхе звезд СССР, не щадил никого, жестко наказывал за малейшую ошибку! Истории про великого Тарасова

У легенды были особые методы.«Его отличала исключительная работоспособность. Деятельный нестандартный человек, он органически не переносил спокойную, академическую обстановку в команде — будоражил игроков, эмоционально заводил их на подвиги.

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