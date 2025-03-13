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Царьград

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ФСБ предотвратила серию покушений: бомбы под видом парфюма обнаружены в Челябинске

ФСБ предотвратила серию покушений: бомбы под видом парфюма обнаружены в Челябинске

В Челябинске сотрудники ФСБ предотвратили покушения на участников СВО и госслужащих. Взрывные устройства, замаскированные под парфюм, выявлены в аэропорту при помощи металлодетектора.

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