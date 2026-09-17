Овечкина включили в список нежелательных для Латвии лиц. Ему на неопределенный срок запрещен въезд в страну

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что решила включить в список нежелательных для Латвии лиц знаменитого российского хоккеиста Александра Овечкина, являющегося капитаном команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
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