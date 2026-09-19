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Царьград

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Русских косит "новая" простуда: Главное – не покидать дом. Вот что происходит с заражёнными

Русских косит "новая" простуда: Главное – не покидать дом. Вот что происходит с заражёнными

Даже если градусник показывает норму, не спешите выходить из дома: "новая" простуда уже пришла. В чём её особенность и что на самом деле происходит с заражёнными, рассказал врач.

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