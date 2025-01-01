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В Архангельске произошло смертельное ДТП с участием "Газели" 31 декабря

В Архангельске произошло смертельное ДТП с участием "Газели" 31 декабря

На Краснофлотском мосту в Архангельске произошло трагическое ДТП.По предварительным данным, инцидент случился около 17:30, когда водитель автомобиля марки "Рено", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения.

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