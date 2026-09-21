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Царьград

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Айгюн Курбанова указала на препятствия карьерному росту сотрудников

Айгюн Курбанова указала на препятствия карьерному росту сотрудников

Президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рассказала «Газете.Ru», как избыточная ориентация на вертикальную карьеру и узкая специализация могут замедлять развитие.

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