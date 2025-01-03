Эксперт назвал группы людей, подверженных риску заражения тяжелого гриппа

Дети в возрасте до 10 лет, люди старше 65 лет и пациенты, имеющие хронические заболевания, подвержены риску заражения гриппа А(H1N1)2009, который может привести к легочным осложнениям, заявил РЕН ТВ руководитель Центра новых хирургических технологий Федерального медицинского центра Илья Колышев.