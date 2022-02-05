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Наталья Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде-2022

Сегодня лыжница Наталья Непряева стала серебряным призером в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. В первой медальной дисциплине Игр Непряева уступила полминуты (+30,2 сек) норвежке Терезе Йохауг.

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