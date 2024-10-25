В Краснодаре продолжаются поиски мужчины, который проломил голову полицейскому

В Краснодарском крае продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 33-летнего жителя Республики Башкортостан, который получил табельное оружие и скрылся в результате нападения на сотрудника полиции.
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