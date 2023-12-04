Кому из православных святых можно помолиться в церковный праздник 5 декабря, запреты дня Марина Онегина5 декабря в календаре Русской Православной Церкви отмечается серия важных религиозных праздников, которые сопровождаются особенными богослужениями и молитвенными практиками.
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