Кому из православных святых можно помолиться в церковный праздник 5 декабря, запреты дня Марина Онегина5 декабря в календаре Русской Православной Церкви отмечается серия важных религиозных праздников, которые сопровождаются особенными богослужениями и молитвенными практиками.