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Амодио о программе для Угожаева: «Думаю, это одно из лучших моих творений. Идею я долго вынашивал и рад, что ее получается реализовать с Колей»

Французский хореограф Флоран Амодио рассказал о постановке программы для Николая Угожаева. «Я не встречался с Николаем раньше, но конечно, я знаю, кто он.

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