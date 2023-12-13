Режиссёр и путешественник из Алексеевского снял тревел-шоу в Африке

На улице Бориса Галушкина живёт Саид Туляганов — студент ВГИКа и вместе с тем уже состоявшийся режиссёр, автор тревел-шоу «Дух приключений», которое выходит в Интернете и на некоторых телеканалах в странах СНГ.
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