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Страшный рассказ — ЧУМА

Страшный рассказ — ЧУМА

Ветер выл, как раненое животное, застрявшее в капкане между голыми, черными стволами вековых сосен. Зима в тот год пришла в Вышгород рано, отрезав деревню от остального мира непроходимыми сугробами и ледяными штормами.

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