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Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной

Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимой больной и присвоили ей паллиативный статус (состояние человека, у которого диагностировано хроническое неизлечимое заболевание и исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, при котором он имеет право получение социальной поддержки.

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