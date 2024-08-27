Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимой больной и присвоили ей паллиативный статус (состояние человека, у которого диагностировано хроническое неизлечимое заболевание и исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения, при котором он имеет право получение социальной поддержки.