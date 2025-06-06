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Военное обозрение

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Противник продолжает «рельсовую» войну с гражданами России - под Прохоровкой сход тепловоза, губернатор сообщил о вероятном срабатывании взрывного устройства

Противник продолжает «рельсовую» войну с гражданами России - под Прохоровкой сход тепловоза, губернатор сообщил о вероятном срабатывании взрывного устройства

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию со сходом тепловоза в Белгородской области.

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Комментарии
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t
tolip
Ответку надо,так и будет рецедив
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15 час.
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