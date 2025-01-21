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Царьград

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Отставка Маккола и Тернера: проукраинская фракция в США теряет позиции

Отставка Маккола и Тернера: проукраинская фракция в США теряет позиции

Отставка конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с постов в комитетах палаты представителей США ослабила проукраинское крыло Республиканской партии.

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