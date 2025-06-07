В Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных семей, пишет РИА «Новости». Как сказал депутат Сергей Миронов, порог нуждаемости для всех семей нужно повысить до двух прожиточных минимумов, а для многодетных вообще его отменить.