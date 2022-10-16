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На Бали не будет встречи Путина ни с «холопом», ни с «хозяином»

На Бали не будет встречи Путина ни с «холопом», ни с «хозяином»

Переговоры президента РФ с Джо Байденом и Владимиром Зеленским на полях саммита G20 вряд ли принесли бы результат Анна Седова На фото: президент США Джо Байден (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Александр Шатилов   Дмитрий Дробницкий Президент США Джо Байден заявил, что не видит смысла в личной встрече с Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Индонезии, который состоится в ноябре, так как не собирается обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав новыми территориями.

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