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Поденсе предложил устроить 4 прощальных матча для Роналду в сборной – с Испанией, Бразилией, Англией и Италией: «Это был бы один из лучших способов почтить величайшего игрока всех времен»

Полузащитник « Аль-Шабаба »  Даниэл Поденсе предложил вариант урегулирования скандала вокруг  Криштиану Роналду .

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