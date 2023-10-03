Skoda показала последний тизер нового Kodiaq перед мировой премьерой

Уже известно, что 4 октября состоится мировая премьера нового поколения Skoda Kodiaq. Буквально накануне премьеры чешский автопроизводитель опубликовал ещё один тизер, в котором демонстрируются фрагменты реального автомобиля и салон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии