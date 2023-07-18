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34 самые быстрые в мире: вещи, люди, животные, явления (Забудьте про фотон, тахион быстрей скорости света)

34 самые быстрые в мире: вещи, люди, животные, явления (Забудьте про фотон, тахион быстрей скорости света)

Быстро и еще быстрее: самые быстрые вещи (и не только) в нашем мире.  А что, хорошее начало анекдота: встречаются как-то самый быстрый едок Джоуи «Челюсти» Честнат и самый быстрый едок — крот-звездорыл… Или вот задача: если у жителей Южной Кореи самый быстрый в мире интернет, а у китайцев самые скоростные поезда и лифты, то когда же герои их дорам наконец поженятся?! Читать полностью "34 самые быстрые в мире: вещи, люди, животные, явления (Забудьте про фотон, тахион быстрей скорости света)" на FiNE NEWS.

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