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В США прошел марш неонацистов со свастиками

В США группа неонацистов устроила марш с флагами с изображением свастики. Об этом сообщает CNN. «Группа неонацистов прошла маршем в Колумбусе, штат Огайо, размахивая флагами со свастикой и выкрикивая расистские и антисемитские оскорбления», — говорится в материале.

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