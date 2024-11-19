В США прошел марш неонацистов со свастиками

В США группа неонацистов устроила марш с флагами с изображением свастики. Об этом сообщает CNN. «Группа неонацистов прошла маршем в Колумбусе, штат Огайо, размахивая флагами со свастикой и выкрикивая расистские и антисемитские оскорбления», — говорится в материале.