Необычные виды спорта, которыми занимаются звезды

Некоторые представители шоу-бизнеса в своем плотном графике находят время, в том числе на спорт. Лера Кудрявцева, Анастасия Решетова и Светлана Ходченкова LEGION-MEDIA, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/globallookpress.
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