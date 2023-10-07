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Необычные виды спорта, которыми занимаются звезды

Необычные виды спорта, которыми занимаются звезды

Некоторые представители шоу-бизнеса в своем плотном графике находят время, в том числе на спорт. Лера Кудрявцева, Анастасия Решетова и Светлана Ходченкова LEGION-MEDIA, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/globallookpress.

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