Автоэксперт: Цены на подержанные машины будут расти из-за малодоступности кредитов

Российский авторынок будет находиться под давлением год или даже дольше. О своем понимании ситуации рассказал глава Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ Егор Диашов, сообщает издание «Ридус».