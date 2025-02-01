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Автоэксперт: Цены на подержанные машины будут расти из-за малодоступности кредитов

Российский авторынок будет находиться под давлением год или даже дольше. О своем понимании ситуации рассказал глава Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ Егор Диашов, сообщает издание «Ридус».

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