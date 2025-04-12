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Пророк Сталина утверждал, что 2025 год будет необычным для Росси: предсказание гласит о переломном периоде и приходе Белого Царя

Пророк Сталина утверждал, что 2025 год будет необычным для Росси: предсказание гласит о переломном периоде и приходе Белого Царя

Пророк Сталина утверждал, что 2025 год будет необычным для Росси: предсказание гласит о переломном периоде и приходе Белого Царя Ольга БезродняяСергей Конёнков, известный как пророк Сталина, оставил после себя множество предсказаний, но предупредил, что 2025 год станет переломным для России.

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