Ограбление по-американски: россиян оставили без наград по итогам сезона НХЛ

Хоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров© Фото : twitter.com/tblightningСегодня 3,7K прочитали Спорт Больше по теме Андрей Сенченко Исторический сезон Национальной хоккейной лиги завершился, но его отголоски все еще доносятся из Северной Америки.