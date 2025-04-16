Политика как он...
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Политика как она есть

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Благополучие южносахалинцев стало главной целью работы городских депутатов

Благополучие южносахалинцев стало главной целью работы городских депутатов

За первые три месяца текущего года Городская Дума города Южно-Сахалинска приняла 33 решения, которые направлены на социально-экономическое развитие столицы островного региона, совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, улучшение инфраструктуры и исполнение наказов избирателей.

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