Благополучие южносахалинцев стало главной целью работы городских депутатов

За первые три месяца текущего года Городская Дума города Южно-Сахалинска приняла 33 решения, которые направлены на социально-экономическое развитие столицы островного региона, совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, улучшение инфраструктуры и исполнение наказов избирателей.
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