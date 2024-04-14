В Архангельске прошёл второй региональный родительский форум

Организаторами выступили региональный Совет отцов, министерство труда Поморья, а также депутат Госдумы Александр СпиридоновНа рабочих площадках обсуждали проблемы молодых и многодетных семей, репродуктивное здоровье семьи, а также проблемы сохранения народонаселения государства.
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