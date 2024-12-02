Дележ Украины: Реальным миротворцем станет ширина Днепра

Александр Широкорад 1 декабря 2024 г., 17:05 Чего стоит добиваться в переговорах с Западом, чтобы соблюсти интересы России Пресс-бюро внешней разведки сообщило о планах НАТО ввести 100 тысяч своих солдат на Украину в качестве миротворцев.
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