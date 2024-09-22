Таксистам запретят поднимать цены в плохую погоду

Депутаты Госдумы предлагают внести изменения в закон о такси, который вступил в силу год назад. На межфракционном заседании 19 сентября представители всех партий обсудили поправки, которые должны упростить жизнь таксистам и пассажирам, сообщают «Известия».
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