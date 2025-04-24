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Российский бизнес не хочет возвращения западных компаний на рынок

Российский бизнес не хочет возвращения западных компаний на рынок

Многие представители российского бизнеса хотят, чтобы санкции против России остались в силе и западные компании не вернулись на рынок страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Point.

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