ATACMS прилетели: США будут поставлять Украине вооружения до тех пор, пока мы не ударим по их зарубежным военным базам

«Военная база США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф, расположенная в 250 км от Дамаска, подверглась атаке трех беспилотных летательных аппаратов…» (Al Jazeera) Сколько красных линий было нарисовано с начала проведения Российской специальной военной операции (СВО) на Украине – и не сосчитать! Совсем недавно была пройдена линия непоставки вооружённым силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов, а теперь настало время оперативно-тактических ракет АТАСМS.