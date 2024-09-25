Не весь урожай долго хранится

﻿﻿Не весь урожай можно хранить долго. Капризный паслен «сохнет» на глазах. Однако есть несколько способов хранения, которые позволят вам наслаждаться вкусом и ароматом любимых болгарских перцев и помидоров даже в холодное время года! Плоды некоторых овощных растений при правильном выборе и правильном хранении сортов (в том числе и в квартире) могут сохранять свежесть значительный период времени.