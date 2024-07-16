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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В разработке Kingdom Come: Deliverance 2 принимают участие эксперты по истории и мастера...

В разработке Kingdom Come: Deliverance 2 принимают участие эксперты по истории и мастера...

В разработке Kingdom Come: Deliverance 2 принимают участие эксперты по истории и мастера по фехтованиюУже в этом году чешская студия Warhorse собирается представить прямое продолжение своей реалистичной RPG про Средневековье Kingdom Come: Deliverance, которая покорила сердца фанатов жанра еще в 2018 году.

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