Приметы и поверья на 23 апреля 2024 года: почему на Терентия Маревного люди старались не отправляться в поездки Анна РедькоУ древних восточных славян 23 апреля 2024 года связано с Терентием Маревным — архаическим праздником, почитаемым согласно народному календарю.
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