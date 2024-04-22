Приметы и поверья на 23 апреля 2024 года: почему на Терентия Маревного люди старались не отправляться в поездки Анна РедькоУ древних восточных славян 23 апреля 2024 года связано с Терентием Маревным — архаическим праздником, почитаемым согласно народному календарю.