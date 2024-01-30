Засекли, подпустили поближе и отправили на дно. Хуситы обнулили британские корабли, но это еще не все плохие новости для Лондона...

3 дня назад 126K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как в фильме "Особенности национальной рыбалки", когда офицер после учебных стрельб говорит: "Учитесь товарищи, две ракеты - две цели" Вот у хуситов вчера также было.
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