Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Неизвестно Неизвестно
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  • Андрей Мирошкин
    "Крупное земельное владение расположено и в африканском Никарагуа."- африканское Никарагуа-это круто👍Путин открыл ящик...
  • Evgeny Ku
    (В ответ в России "ответственные лица" лишь разводили руками и дежурно грозились "жёстко ответить" на агрессию.)     ...Путин открыл ящик...

Засекли, подпустили поближе и отправили на дно. Хуситы обнулили британские корабли, но это еще не все плохие новости для Лондона...

Засекли, подпустили поближе и отправили на дно. Хуситы обнулили британские корабли, но это еще не все плохие новости для Лондона...

3 дня назад 126K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Помните, как в фильме "Особенности национальной рыбалки", когда офицер после учебных стрельб говорит: "Учитесь товарищи, две ракеты - две цели" Вот у хуситов вчера также было.

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