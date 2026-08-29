Бег на высоте птичьего полета: в Москве появился небоскреб со стадионом на крыше

Выйти на пробежку в столице теперь можно на высоте порядка 170 метров над землейВ Раменках, на западе Москвы, появился небоскреб, на крыше которого развернули практически полноценный стадион.
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