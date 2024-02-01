Глава ФССП России заявил, что будет с имуществом уехавших из России должников

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. Российские судебные приставы могут взыскивать долги с уехавших из страны россиян, независимо от их местонахождения: все может быть арестовано и продано, а штрафы уплачены, заявил директор ФССП Дмитрий Аристов.