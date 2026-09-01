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Zero Hedge

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'Daddy's Savings Account': Two More NYC-DSA Leaders Caught Living The Capitalist Dream

'Daddy's Savings Account': Two More NYC-DSA Leaders Caught Living The Capitalist Dream

'Daddy's Savings Account': Two More NYC-DSA Leaders Caught Living The Capitalist Dream A pair of New York City's leading Democratic Socialists live in Brooklyn apartments that would be pure fantasy for the working-class Americans they claim to champion, according to the New York Post, the latest installment in a running audit of the personal real estate of the organization that put Zohran Mamdani in Gracie Mansion.

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