«Братья, подключайтесь!»: Таджикистан и Киргизия уже отдали приказ диаспорам внутри России

Кто-нибудь из вас задавался себе вопросом, почему руководство Среднеазиатских республик, ведет себя столь дерзко и требовательно по отношению к России именно сейчас? Ведь на фоне последних событий, они как минимум должны были позасовывать себе языки туда, откуда спустя сутки выходит переработанный ….
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