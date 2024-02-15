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В центре Москвы загорелось здание «Известия холл»

По данным SHOT, пожар быстро распространяется внутри здания, а с крыши валит густой черный дым<strong>На Пушкинской площади в центре Москвы начался пожар в здании «Известия холл», на месте работают экстренные службы, пишут телеграм-каналы SHOT и «112».

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