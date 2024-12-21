Путин отметил важность энергоотрасли РФ

Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергоотрасли страны с профессиональным праздником, а также отметил, что от данной сферы зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала РФ.
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