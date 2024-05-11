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Царьград

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Предала Россию ради Израиля и поплатилась. Эден Голан трижды освистали

Предала Россию ради Израиля и поплатилась. Эден Голан трижды освистали

Предателей не любят нигде – в этом на собственном примере убедилась Эден Голан. Израильскую участницу "Евровидения" с русским прошлым на разных этапах конкурса освистали как минимум трижды.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Совсем не жалко! Пусть и дальше освистывают и на концерты не ходят.
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11 час.

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